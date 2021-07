Maltempo: vittime salgono a 133 in Germania, 153 in Europa (Di sabato 17 luglio 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime del Maltempo che sta devastando in questi giorni Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese più colpito è la Germania dove il numero delle persone ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Si aggrava il bilancio delledelche sta devastando in questi giorni, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese più colpito è ladove il numero delle persone ...

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - Antonio_Tajani : Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Maltempo in Germania, le vittime salgono a 133 #Germania - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio,… -