Maltempo verso il sud Italia, allerta arancione in Sicilia (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) – Persiste su gran parte delle regioni centrali dell’Italia l’annunciata fase di Maltempo che si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) – Persiste su gran parte delle regioni centrali dell’l’annunciata fase diche si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel ...

Advertising

WinnerTheBest79 : RT @Adnkronos: Il #maltempo si sposta verso il sud Italia: allerta arancione in #Sicilia. - nunziarusso4 : RT @Adnkronos: Il #maltempo si sposta verso il sud Italia: allerta arancione in #Sicilia. - fisco24_info : Maltempo verso il sud Italia, allerta arancione in Sicilia: Ancora forti temporali e vento, per 10 regioni allerta… - Adnkronos : Il #maltempo si sposta verso il sud Italia: allerta arancione in #Sicilia. - italiaserait : Maltempo verso il sud Italia, allerta arancione in Sicilia -