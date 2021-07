Advertising

Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - RaiNews : Distruzione, vittime e dispersi dopo la devastante #alluvione. Riprese in Germania le ricerche, martedì lutto nazio… - tg2rai : #Maltempo in #Germania e #Belgio, si aggrava il bilancio delle vittime: oltre 150 i morti, centinaia i dispersi. Il… - Lucia05149332 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, si aggrava il bilancio: 160 morti tra Germania e Belgio #Maltempo - cristina8216 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, si aggrava il bilancio: 160 morti tra Germania e Belgio #Maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo aggrava

Adnkronos

Siil bilancio delle alluvioni che hanno colpito l'Europa occidentale: i morti in Germania e Belgio sono saliti a 160. I soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi e nella ...Siil bilancio delle vittime delin Europa. Sono 157 le persone che hanno perso la vita di cui 133 solo in Germania, il paese più colpito, dove si contano anche 618 feriti.Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l'Europa occidentale: i morti in Germania e Belgio sono saliti a 160. I soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi e nella ricostruz ...Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Europa. Sono 157 le persone che hanno perso la vita di cui 133 solo in Germania, il paese più colpito, dove si contano anche 618 feriti.