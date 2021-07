Maltempo: sale a oltre 125 bilancio morti Germania e Belgio (Di sabato 17 luglio 2021) E' salito a oltre 125 morti il bilancio del Maltempo che ha colpito la Germania e il Belgio, mentre continuano le ricerche dei circa 1.300 dispersi nel Land tedesco della Renania - Palatinato. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) E' salito a125ildelche ha colpito lae il, mentre continuano le ricerche dei circa 1.300 dispersi nel Land tedesco della Renania - Palatinato. Secondo ...

Advertising

CorriereQ : Maltempo: sale a oltre 125 bilancio morti Germania e Belgio - Agenpress : Maltempo in Germania. Il bilancio delle vittime sale a 93. Nuova frana in Vestfalia - erblin344 : RT @benjamn_boliche: #AGGIORNAMENTO - ?? Ultim’ora Maltempo in #Germania e Belgio, il numero dei morti sale a oltre 100. Più di mille i dis… - benjamn_boliche : #AGGIORNAMENTO - ?? Ultim’ora Maltempo in #Germania e Belgio, il numero dei morti sale a oltre 100. Più di mille i… - ultimoranet : Maltempo in Germania e Belgio, il numero dei morti sale a oltre 100. Più di mille i dispersi. Frana vicino Colonia,… -