Maltempo, Germania inondata: almeno 127 morti, 1300 dispersi. Belgio: 23 vittime FOTO (Di sabato 17 luglio 2021) Salgono a 127 le vittime dell’alluvione in Germania : oltre 50 nella Renania-Palatinato, come affermato dalla presidente Malu Dreyer, e 43 nel Nordreno Vestfalia, che ha appena aggiornato il bollettino... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 luglio 2021) Salgono a 127 ledell’alluvione in: oltre 50 nella Renania-Palatinato, come affermato dalla presidente Malu Dreyer, e 43 nel Nordreno Vestfalia, che ha appena aggiornato il bollettino...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - emergenzavvf : #Germania, il capo Dipartimento Lega e il capo del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco Dattilo esprimono il proprio… - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Anto_Matti1987 : RT @Agenzia_Ansa: E' salito a oltre 125 morti il bilancio del maltempo in Germania e Belgio, mentre continuano le ricerche dei 1.300 disper… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: E' salito a oltre 125 morti il bilancio del maltempo in Germania e Belgio, mentre continuano le ricerche dei 1.300 disper… -