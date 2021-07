Maltempo e temporali, prorogata Allerta Meteo in Campania (Di sabato 17 luglio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge e temporali fino alle 23. Leggi su avellinotoday (Di sabato 17 luglio 2021) La Protezione Civile della Regioneha prorogato l'avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta laper piogge efino alle 23.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo temporali Maltempo e temporali, prorogata Allerta Meteo in Campania ... infatti, insisterà sul territorio regionale per tutta la giornata di oggi e di domani: si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I ...

Maltempo, allerta meteo in Campania fino alla serata di domenica 18 luglio ... si fa sapere, "insisterà sul territorio regionale per tutta la giornata di oggi e di domani: si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali".

Maltempo: allerta arancione sul Gargano e le Tremiti, temporali e grandine in Campania Rai News Maltempo: allerta arancione in Sicilia, gialla in 10 regioni Persiste su gran parte delle regioni centrali l'annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. (ANSA) ...

Maltempo in arrivo in Calabria, è allerta gialla Allerta gialla in Calabria dove è attesa l’ondata di maltempo. Per questo motivo il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prim ...

