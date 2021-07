Maltempo: allerta meteo in diverse regioni, le previsioni per il weekend 17/18 Luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Le previsioni meteo per il weekend in Italia non sono buone. Lo si evince da un comunicato con cui la Protezione Civile ha annunciato la presenza di una «struttura depressionaria» focalizzata sul territorio nazionale italiano. La conseguenza sarà che nel fine settimana bisognerà fare i conti con peggioramento del meteo, con particolare riferimento alle zone centrali e meridionali. allerta meteo: la situazione del 17 Luglio Già dalla giornata del 16 Luglio era stata segnalata la presenza di precipitazioni a "carattere temporalesco", con la possibilità di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) Leper ilin Italia non sono buone. Lo si evince da un comunicato con cui la Protezione Civile ha annunciato la presenza di una «struttura depressionaria» focalizzata sul territorio nazionale italiano. La conseguenza sarà che nel fine settimana bisognerà fare i conti con peggioramento del, con particolare riferimento alle zone centrali e meridionali.: la situazione del 17Già dalla giornata del 16era stata segnalata la presenza di precipitazioni a "carattere temporalesco", con la possibilità di ...

Advertising

AgoraBlog2 : MALTEMPO??? Il concerto di #Fasanomusica «Omaggio a Ennio Morricone» rinviato all’11 settembre. Rinviati anche gli e… - ippolitipaolo74 : Previsioni meteo, weekend di maltempo, allerta al sud per possibili allagamenti - Torrechannelit : Maltempo – Allerta meteo gialla in Campania fino a domani - mattinodinapoli : Maltempo in Campania, allerta meteo prorogata fino a domenica sera - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Maltempo Campania, allerta prorogata fino a domani sera -