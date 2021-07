(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata ripristinata la circolazionele sulla statale 163,la lunga interruzione resa necessaria ieri daldell’nel territorio compreso tra i comuni die Minori. Il pesante auto, utilizzato per dei lavori di consolidamento del costone roccioso forse per una manovra errata si è ribaltato, causando anche il ferimento di due lavoratori, uno dei quali ha riportato lesioni gravi e si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Amalfi, ...

Advertising

anteprima24 : ** Maiori, riaperta la strada dopo ribaltamento autogru: mezzo sotto sequestro ** -

Ultime Notizie dalla rete : Maiori riaperta

anteprima24.it

... trae Minori. Il mezzo, che si è improvvisamente ribaltato provocando il ferimento di due ... chiusa nel pomeriggio, non è stata ancora: il Santuario dell'Avvocata resterà chiuso. Niente festa il 24 maggio Territorio Redazione ... Nonostante gli interventi di messa in sicurezza siano stati ultimati da tempo e l'areail ...Riaperta al traffico veicolare, seppur a senso unico alternato, la Statale 163 Amalfitana interrotta a Minori a causa dell'inclinazione di un'autogru potrebbe non riaprire al traffico veicolare per qu ...Riaperta al traffico veicolare, seppur a senso unico alternato, la Statale 163 Amalfitana interrotta a Minori a causa dell'inclinazione di un'autogru potrebbe non riaprire al traffico veicolare per qu ...