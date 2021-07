Macron sempre più impopolare tra i francesi. Contestato anche al Santuario di Lourdes (video) (Di sabato 17 luglio 2021) Brutti momenti per il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che ieri ha visitato il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Macron, che per la prima volta ha visitato il complesso religioso situato nella regione dell’Occitania, ha ricevuto una violenta contestazione.Le Figaro: “Macron con il green pass ha provocato rabbia”Mentre il Capo dello Stato francese ascoltava cantare alcuni membri del cast della commedia musicale Bernadette de Lourdes un uomo, riferiscono i media francesi, si è messo ad inveire contro Macron: “vergogna. E’ uno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Brutti momenti per il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, che ieri ha visitato ildi Nostra Signora di, che per la prima volta ha visitato il complesso religioso situato nella regione dell’Occitania, ha ricevuto una violenta contestazione.Le Figaro: “con il green pass ha provocato rabbia”Mentre il Capo dello Stato francese ascoltava cantare alcuni membri del cast della commedia musicale Bernadette deun uomo, riferiscono i media, si è messo ad inveire contro: “vergogna. E’ uno ...

