M5s pronto alla battaglia | il testo della riforma penale va cambiato

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Il giorno dopo l'incontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo il Movimento 5 stelle riparte con un voto (il 21 luglio) sulla rete per il candidato sindaco di Torino. Aspetta di sapere quando sarà fissato il pronunciamento sullo statuto (c'è anche chi teme un ‘flop') sulla nuova piattaforma, si interroga sui prossimi organigrammi, dibatte se la pace durerà a lungo, considerato che c'è chi guarda con un certo scetticismo al ‘pattospigola' tra l'ex premier e il fondatore M5s (la preoccupazione è che si tratti solo di una tregua, che Grillo voglia mandare a sbattere – per dirla con le parole di un deputato – l'ex presidente del Consiglio) ma il vero terrore è un ...

Ma questo non vuol dire che i vertici, a partire proprio dall'ex presidente del Consiglio, vogliano chiudere la porta del dialogo.ritiene che un compromesso per evitare l'improcedibilità per ...Il muro di Lega eLe riforme, infatti, si fanno passare coi voti e, se sul ddl penale la ... Proprio in questo campo il Pd èa presentare emendamenti che sostengano e allarghino le previsioni ...AGI - Il giorno dopo l’incontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo il Movimento 5 stelle riparte con un voto (il 21 luglio) sulla rete per il candidato sindaco di Torino. Aspetta di sapere quando sarà ...L’ex Guardasigilli e l’ex premier sono i “responsabili politici” di quanto avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E se Giuseppe Conte ritiene di voler modificare la riforma del processo pen ...