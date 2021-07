M5S, Grillo indica Conte presidente. Voto su Statuto dal 2 agosto (Di sabato 17 luglio 2021) Beppe Grillo ha indicato Giuseppe Conte quale presidente del Movimento 5 Stelle. Lo rende noto Vito Crimi attraverso un post annunciando che l'assemblea degli iscritti M5S voterà dalle ore 10 alle ore ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Beppehato Giuseppequaledel Movimento 5 Stelle. Lo rende noto Vito Crimi attraverso un post annunciando che l'assemblea degli iscritti M5S voterà dalle ore 10 alle ore ...

