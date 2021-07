M5s, ecco cosa prevede il nuovo statuto: dal ruolo del presidente alla scuola di formazione. E c’è anche una “clausola” anti-cambia casacca (Di sabato 17 luglio 2021) Venticinque articoli, raccolti in 39 pagine, sui quali gli iscritti saranno chiamati a votare il 2 e 3 agosto per rilanciare il Movimento Cinque Stelle attraverso il nuovo statuto, giunto a una sua stesura definitiva dopo settimane difficili. Il M5s riparte da un garante e un presidente, da nuovi gruppi locali che andranno a sostituire i meet up, da una piattaforma di voto che non viene mai citata ma che con ogni probabilità sarà Skyvote – inaugurata nei prossimi giorni con il voto per scegliere il candidato sindaco di Torino – e da una “clausola” per gli eletti in caso di allontanamento. Un testo dettagliato, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Venticinque articoli, raccolti in 39 pagine, sui quali gli iscritti saranno chiamati a votare il 2 e 3 agosto per rilanciare il Movimento Cinque Stelle attraverso il, giunto a una sua stesura definitiva dopo settimane difficili. Il M5s riparte da un garante e un, da nuovi gruppi locali che andranno a sostituire i meet up, da una piattaforma di voto che non viene mai citata ma che con ogni probabilità sarà Skyvote – inaugurata nei prossimi giorni con il voto per scegliere il candidato sindaco di Torino – e da una “” per gli eletti in caso di allontanamento. Un testo dettagliato, che ...

