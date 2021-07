M5S | Conte lancia nuovo statuto | Ripartiamo con forza

Advertising

fattoquotidiano : Conte presenta il nuovo M5s: “Non lasceremo che le nostre riforme vengano cancellate”. L’intervento integrale – Vid… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI La questione più delicata resta la riforma della giustizia, sulla quale il neo-leader del Mov… - LegaSalvini : STREPITOSA HOARA #BORSELLI “M5S, Conte sul DDL Zan «Presto dirò la mia». Aspetta di sapere il risultato”. - AntonioBon50 : RT @velo_di_maia: La fascista gutturale se la prende con #Salvini che le ha scippato il posto nel CDA della #RAI e parla di oltreggio alla… - fabiom71 : RT @GDS_it: #M5s, #Conte su giustizia e #redditodicittadinanza: 'Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate' -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Lo dice il leader in pectore delGiuseppein una diretta fb. Un chiaro messaggio al premier Mario Draghi sulla riforma della giustizia e alle altre forze di maggioranza che vogliono ..."Ilè diventato la prima forza politica grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni ... Così Giuseppein un video su Facebook con il quale ha lanciato il nuovo statuto del ...Le parole di Giuseppe Conte esprimono la volontà e l’impegno di rilanciare il #M5S ascoltando le parole degli italiani in tutte le piazze. Avanti insieme”. Così Fabio Massimo Castaldo su twitter.Ci sono degli «impegni che abbiamo mantenuto con le riforme realizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate». Così Giuseppe Conte in una diretta Facebook, illustrando il suo progett ...