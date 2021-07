Lucio Presta smentisce l’articolo de Il Fatto Quotidiano. Ecco la rettifica (Di sabato 17 luglio 2021) I Presta smentiscono il Quotidiano Il Fatto Quotidiano «Smentiamo categoricamente la veridicità di quanto da Voi pubblicato sul versamento di somme (“pioggia di milioni”) da parte delle Società televisive, quali Rai e Mediaset al Sig. Lucio Presta, la veridicità del versamento in favore della società Arcobaleno Tre di 9, 2 milioni di euro da parte di Rai e di euro 13,2 milioni da parte di Reti Televisive Italiane Spa nonché la veridicità dei dati riferiti relativi al fatturato della Arcobaleno Tre Srl. Abbiamo saputo dell’indagine della Procura di Roma sull’ipotesi della violazione della ... Leggi su tvzoom (Di sabato 17 luglio 2021) Ismentiscono ilIl«Smentiamo categoricamente la veridicità di quanto da Voi pubblicato sul versamento di somme (“pioggia di milioni”) da parte delle Società televisive, quali Rai e Mediaset al Sig., la veridicità del versamento in favore della società Arcobaleno Tre di 9, 2 milioni di euro da parte di Rai e di euro 13,2 milioni da parte di Reti Televisive Italiane Spa nonché la veridicità dei dati riferiti relativi al fatturato della Arcobaleno Tre Srl. Abbiamo saputo dell’indagine della Procura di Roma sull’ipotesi della violazione della ...

