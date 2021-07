(Di sabato 17 luglio 2021) Trovato l'accordo nell'area del centro - destra trae la formazione di civica di'Noi amiamo Rimini', per il sostegno del candidatoEnzo. 'Se si vuole l'accordo ...

JacopoMorrone : Lucio Paesani 'depone' la sua candidatura a sindaco e si allea alla Lega a favore di Ceccarelli -

Trovato l'accordo nell'area del centro - destra tra Lega e la formazione di civica di'Noi amiamo Rimini', per il sostegno del candidato sindaco Enzo Ceccarelli. 'Se si vuole l'accordo si trova, con la buona volontà e la fiducia. Se l'obiettivo è comune, la strada è ...Lo chiama passo di lato,leader della lista civica 'Noi amiamo Rimini'. In un lungo post su Facebook scrive di essere pronto a 'mettersi al servizio della squadra' perché l'obiettivo è vincere le elezioni. Con ...Paesani e altri di Noi Amiamo Rimini entreranno nella lista della Lega alle prossime amministrative. L'accordo nella notte ...Paesani e la lista Noi Amiamo Rimini si sono accordati con la Lega per le prossime amministrative. Sostegno a Ceccarelli ...