Love is in the Air Anticipazioni: Un nuovo nemico minaccia Serkan (Di sabato 17 luglio 2021) Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, dopo Kaan, c'è qualcun altro pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Bolat! Leggi su comingsoon (Di sabato 17 luglio 2021) Lediis in the Air ci rivelano che, dopo Kaan, c'è qualcun altro pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Bolat!

Love is in the Air Anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Serkan umilia Eda e l'accusa di essere una ladra! ComingSoon.it Anticipazioni Love is in the air, inaspettato colpo di scena: cambia tutto Il contratto tra Eda e Serkan è ormai di dominio pubblico.

Love is in the air, anticipazioni turche: Serkan spezza il cuore di Eda L'intraprendente fioraia riuscirà a scoprire che Bolat la ama ancora e ha troncato la loro storia a causa dei suoi genitori? La puntata di venerdì 16 luglio di Love is in the air ha fatto letteralment ...

