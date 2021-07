Love is in the air anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021, Selin abbandonata all'altare (Di sabato 17 luglio 2021) Selin ed Eda saranno le protagoniste delle puntate di Love is in the air in onda dal 19 al 23 luglio 2021: la Yildiz e il Bolat hanno ammesso i propri sentimenti, ma Serkan chiede alla sua amata di non dire niente a nessuno, almeno per il momento. Selin nel frattempo decide di parlar chiaro con Serkan. Arriva il giorno del matrimonio tra lei e Ferit e accade qualcosa che Selin non aveva previsto. Tutti gli episodi della soap opera turca vanno in onda alle ore 15:30 su Canale 5. Ecco le anticipazioni di Love is in the air per la settimana dal 19 al 23 ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021)ed Eda saranno le protagoniste delle puntate diis in the air in onda dal 19 al 23: la Yildiz e il Bolat hanno ammesso i propri sentimenti, ma Serkan chiede alla sua amata di non dire niente a nessuno, almeno per il momento.nel frattempo decide di parlar chiaro con Serkan. Arriva il giorno del matrimonio tra lei e Ferit e accade qualcosa chenon aveva previsto. Tutti gli episodi della soap opera turca vanno in onda alle ore 15:30 su Canale 5. Ecco lediis in the air per la settimana dal 19 al 23 ...

