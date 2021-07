Lottava da 6 anni con una malattia terribile: è morta la maestra Anna Maria (Di sabato 17 luglio 2021) La comunità di Caino è in lutto per la scomparsa di Anna Maria Adamo, per più di 20 anni maestra di matematica alle scuole elementari del paese. Aveva solo 59 anni, stroncata da una malattia con ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 17 luglio 2021) La comunità di Caino è in lutto per la scomparsa diAdamo, per più di 20di matematica alle scuole elementari del paese. Aveva solo 59, stroncata da unacon ...

Advertising

SalvatoreScuto2 : @UmberHouse @AlfiereInBianco @GioSca63 @matteosalvinimi Mah, sarà. A me sembra solo un teatrino. Come quando si 'lo… - _marisco__ : RT @ruotebucate: Prima stagione che della SSC Napoli me ne frega zero, si twitta unicamente per ironizzare Un degrado che porta la firma d… - MattPi12 : RT @ruotebucate: Prima stagione che della SSC Napoli me ne frega zero, si twitta unicamente per ironizzare Un degrado che porta la firma d… - ruotebucate : Prima stagione che della SSC Napoli me ne frega zero, si twitta unicamente per ironizzare Un degrado che porta la… - ZioJackk : @jvcntrx Ci sono anche 6 anni di differenza tra i due. Non puoi paragone uno che è al culmine della propria carrier… -