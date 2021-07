Lombardia zona bianca sabato 17 e domenica 18 luglio: niente coprifuoco, spostamenti liberi (Di sabato 17 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Fine settimana di zona bianca per la Lombardia. I contagi sono in lieve aumento; il tasso di positività oggi è di 1,1%, contro lo 0,6% delle settimane scorse. Meno preoccupanti invece sono i dati che riguardano i ricoveri e i decessi. Proprio per questo motivo, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 17 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Fine settimana diper la. I contagi sono in lieve aumento; il tasso di positività oggi è di 1,1%, contro lo 0,6% delle settimane scorse. Meno preoccupanti invece sono i dati che riguardano i ricoveri e i decessi. Proprio per questo motivo, il Presidente di RegioneAttilio Fontana ha dichiarato che tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

bai_monica0117 : Sicilia Sardegna Veneto Molise Alto Adige Lombardia quasi sicure in zona gialla settimana prossima..grazie giovani… - AlbertoNicolel1 : @milfsilvia Se sei in Lombardia zona Como e provincia scrivimi un DM privato tesoro ho 52 anni e sono single e bise… - lauralarmo : Quindi mi state dicendo che non andrò in vacanza neanche quest'anno? #ZonaGialla - prc_lombardia : RT @ferrero_paolo: Mercoledì 14 luglio a Zona Bianca su Rete4: 'I cosiddetti furbetti del cartellino sono dei casi individuali, in #Italia… - prc_lombardia : RT @ferrero_paolo: Mercoledì 14 luglio a Zona Bianca su Rete4: 'Il problema è la tutela dei #diritti di tutte le #lavoratrici e tutti i #la… -