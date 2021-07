L’offerta ufficiale della Juventus per il sogno del mercato estivo (Di sabato 17 luglio 2021) La Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale al Sassuolo per Locatelli. Ieri vertice tra le società per formulare la proposta. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prender forma. Con l’arrivo del calciomercato estivo, la società di Andrea Agnelli è al lavoro per puntellare la rosa ed inserire nuovi innesti in rosa. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Laha presentato la prima offertaal Sassuolo per Locatelli. Ieri vertice tra le società per formulare la proposta. La nuovadi Massimiliano Allegri inizia a prender forma. Con l’arrivo del calcio, la società di Andrea Agnelli è al lavoro per puntellare la rosa ed inserire nuovi innesti in rosa. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

DanyRoss70 : RT @FabDellaValle: Oggi c’è stato l’incontro tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli. Presentata offerta ufficiale. Le parti sono ancora dista… - Domenico1oo777 : RT @FabDellaValle: Oggi c’è stato l’incontro tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli. Presentata offerta ufficiale. Le parti sono ancora dista… - aleperro10 : Il @ManUtd sta preparando l'offerta ufficiale al @realmadrid per #Varane, dopo colloqui diretti da 4 giorni. I Red… - salvorocky1983 : RT @FabDellaValle: Oggi c’è stato l’incontro tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli. Presentata offerta ufficiale. Le parti sono ancora dista… - genovesi_enrico : @FabDellaValle @Gazzetta_it Se è 'ufficiale' si dovrebbe anche sapere l'entità di sta offerta -