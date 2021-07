LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: Van Aert stampa il miglior tempo. Parte Pogacar! (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 17.23 O’Connor ha 5? di vantaggio su Kelderman al primo intertempo. L’australiano, di questo passo, non avrà problemi a salvare la sua quarta piazza. 17.22 Lutsenko sta già guadagnando 15? su Mas. 17.18 Van Aert fa il nuovo miglior tempo, il belga ha rifilato 21? ad Asgreen. E Parte la maglia gialla! 17.17 Ultimo chilometro per Van Aert. Il belga dovrebbe farcela a prendere la testa. 17.16 Buon tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.23 O’Connor ha 5? di vantaggio su Kelderman al primo inter. L’australiano, di questo passo, non avrà problemi a salvare la sua quarta piazza. 17.22 Lutsenko sta già guadagnando 15? su Mas. 17.18 Vanfa il nuovo, il belga ha rifilato 21? ad Asgreen. Ela maglia gialla! 17.17 Ultimo chilometro per Van. Il belga dovrebbe farcela a prendere la testa. 17.16 Buon...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: Van Aert fa il miglior tempo al primo intermedio - #France… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: Kung avanti per 25 centesimi al secondo intertempo -… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: Asgreen scalza Bissegger al primo intermedio - #France… - sportli26181512 : Tour de France, la 20^ tappa a cronometro Libourne-Saint Emilion LIVE: In diretta la penultima tappa del Tour de Fr… - ICARUZFVLZ : RT @raindrpshw: ruin live è arte, shawn ti conviene cantarla anche nel prossimo tour -