LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: Pogacar perde 17? da Van Aert al primo intermedio (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 17.33 Altissimi i tempi di Bilbao e Martin al primo intertempo. Invece Lutsenko passa col 17esimo tempo, a 1’23” da Van Aert. 17.31 Van Aert è stato l’unico a concludere la prova in meno di 31?. 17.28 Pogacar passa al primo intermedio con un tempo abbastanza alto per i suoi standard. La maglia gialla perde già quasi 20? da Van Aert. 17.27 Quinto tempo provvisorio per Cattaneo al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.33 Altissimi i tempi di Bilbao e Martin alintertempo. Invece Lutsenko passa col 17esimo tempo, a 1’23” da Van. 17.31 Vanè stato l’unico a concludere la prova in meno di 31?. 17.28passa alcon un tempo abbastanza alto per i suoi standard. La maglia giallagià quasi 20? da Van. 17.27 Quinto tempo provvisorio per Cattaneo al ...

