LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: Pogacar favorito, duello Carapaz-Vingegaard (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 La presentazione della ventesima tappa – La startlist della cronometro – La classifica generale del Tour Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2021. La Grande Boucle è arrivata al suo penultimo atto, la cronometro di 30,8 km da Libourne a Saint Emilion. La vittoria finale di Tadej Pogacar non è assolutamente in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELa presentazione della ventesima tappa – La startlist della– La classifica generale delBuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella ventesima tappa delde. La Grande Boucle è arrivata al suo penultimo atto, ladi 30,8 km da Libourne a Saint Emilion. La vittoria finale di Tadejnon è assolutamente in ...

