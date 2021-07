LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Verstappen fa il vuoto, Hamilton ha un ottimo passo gara (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Verstappen si rilancia e stampa il nuovo record nel T2, e migliora il suo limite scendendo a 1:30.404 13.35 Norris sale in terza posizione in 1:31.164 a 736 millesimi da Verstappen con gomma media 13.34 Perez si porta a 372 millesimi da Verstappen, con 24.914 (record nel T3), Hamilton risponde in 1:31.401 a 973. 13.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:30.428 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.646 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.058 2 4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.214 3 5 Nicholas LATIFI Williams+1.407 4 6 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36si rilancia e stampa il nuovo record nel T2, e migliora il suo limite scendendo a 1:30.404 13.35 Norris sale in terza posizione in 1:31.164 a 736 millesimi dacon gomma media 13.34 Perez si porta a 372 millesimi da, con 24.914 (record nel T3),risponde in 1:31.401 a 973. 13.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 MaxRed Bull Racing1:30.428 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.646 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.058 2 4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.214 3 5 Nicholas LATIFI Williams+1.407 4 6 ...

