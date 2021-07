LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: si parte con la FP2, Verstappen vuole rispondere a Hamilton! (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Le vetture, giova ricordarlo, non potranno essere modificate, dato che sono entrate in regime di “parco chiuso” già dopo le qualifiche di ieri 12.21 La FP2 (che di solito si disputa il venerdì pomeriggio) avrà la consueta durata di un’ora e permetterà ai piloti di affinare la propria guida in vista dei 17 giri (o 100 km) della Qualifying Race di oggi pomeriggio 12.18 Sul tracciato del Northamptonshire si inizierà con la FP2, mentre il piatto forte arriverà alle ore 17.30 con la prima, storica, Qualifying Race della F1 12.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Le vetture, giova ricordarlo, non potranno essere modificate, dato che sono entrate in regime di “parco chiuso” già dopo le qualifiche di ieri 12.21 La FP2 (che di solito si disputa il venerdì pomeriggio) avrà la consueta durata di un’ora e permetterà ai piloti di affinare la propria guida in vista dei 17 giri (o 100 km) della Qualifying Race di oggi pomeriggio 12.18 Sul tracciato del Northamptonshire si inizierà con la FP2, mentre il piatto forte arriverà alle ore 17.30 con la prima, storica, Qualifying Race della F1 12.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato ...

