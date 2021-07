LIVE F1 | GP Gran Bretagna in DIRETTA | novità qualifica sprint dalle 17 30 | orario TV8

(Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06 LaRace verrà riproposta anche nel GP d’Italia a Monza ed in un GP da decidere, probabilmente Messico o Stati Uniti. 17.02 Cosa succede ai pneumatici da utilizzare nella gara di domenica? Ci sarà più libertà del solito. Sarà obbligatorio usare almeno due mescole diverse, ma i primi dieci della griglia non avranno nessun vincolo e potranno scegliere il compound con cui affrontare il primo stint. 17.00 Verranno assegnati punti ai primi tre classificati, ovvero 3 punti a chi passa sul traguardo per primo, 2 a chi arriva secondo e 1 a chi arriva terzo. Non è previsto punto extra per chi ...

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - lillydessi : F1 | GP Gran Bretagna 2021, PL2: Verstappen precede le Ferrari - - sportli26181512 : F2, incidente tra Deledda e Boschung in Gara-2: i piloti stanno bene. VIDEO: Incidente tra Deledda e Boschung nella… - FormulaPassion : #F1 | Seguite con noi la cronaca live della prima Qualifica Sprint nella storia della Formula 1! #BritishGP -

Passiamo alla Primera Division in Venezuela dove Lara strapazza 5 - 1Valencia mentre l'Estudiantes supera 1 - 0 in trasferta Zamora. DIRETTE CALCIO DEL 17 LUGLIO 2021 Risultati aggiornati in ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna! A partire dalle 16:30 ci avvicineremo al commento della mini race da 100 km!La diretta della sprint race di Formula 1 oggi per il GP Silverstone, tutti i risultati e i tempi della qualifica sprint e la griglia di partenza del ...