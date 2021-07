LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: alle 17.30 la Qualifica Sprint, la FP2 vede Verstappen e Ferrari sugli scudi (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 La FP2 è stata vissuta in maniera davvero particolare. Alcuni piloti pensavano già alla gara di domani (come la Mercedes che ha lavorato con Grande carico di benzina) mentre altri erano concentrati sulla Qualifying Race di oggi 14.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:29.902 2 2 Charles LECLERC Ferrari+0.375 6 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.605 6 4 Esteban OCON Alpine+0.805 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 4 6 Lando NORRIS McLaren+1.128 5 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.132 5 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.229 4 9 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 La FP2 è stata vissuta in maniera davvero particolare. Alcuni piloti pensavano già alla gara di domani (come la Mercedes che ha lavorato conde carico di benzina) mentre altri erano concentrati sulla Qualifying Race di oggi 14.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 MaxRed Bull Racing1:29.902 2 2 Charles LECLERC+0.375 6 3 Carlos SAINZ+0.605 6 4 Esteban OCON Alpine+0.805 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 4 6 Lando NORRIS McLaren+1.128 5 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.132 5 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.229 4 9 Valtteri BOTTAS ...

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - SkySportF1 : ?? Hamilton mette pressione a Verstappen (#Q2??) ?? Russel incredible 7°, fuori Alonso IL LIVE ??… - MARCO196913 : RT @Salvuss: #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - MARCO196913 : RT @Salvuss: #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL2 #FP2 #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: -