“L’Italia dei 1000 mandolini” arriva a Londra il 18 luglio [VIDEO] (Di sabato 17 luglio 2021) La docu-serie de “L’Italia dei 1000 mandolini” il prossimo 18 luglio approda a Londra sulla spinta dell’ottimo riscontro ricevuto fino ad ora dalla diffusione della serie in Italia, Irlanda, Giappone, Australia In questo nuovo e speciale episodio il mandolinista Carlo Aonzo sempre coadiuvato da Giulia Alliri e per questa occasione da Maxine Wiltshire del London Mandolin Ensemble è riuscito a trovare delle vere e proprie “perle rare” dedicate all’iconico strumento italiano realizzando un nuovo breve documentario sulla cultura mandolinistica italiana a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) La docu-serie de “dei” il prossimo 18approda asulla spinta dell’ottimo riscontro ricevuto fino ad ora dalla diffusione della serie in Italia, Irlanda, Giappone, Australia In questo nuovo e speciale episodio ilsta Carlo Aonzo sempre coadiuvato da Giulia Alliri e per questa occasione da Maxine Wiltshire del London Mandolin Ensemble è riuscito a trovare delle vere e proprie “perle rare” dedicate all’iconico strumento italiano realizzando un nuovo breve documentario sulla culturastica italiana a ...

Advertising

amnestyitalia : ??ULTIM'ORA La camera ha votato il decreto missioni. L'Italia e i paesi europei si confermano complici della cattura… - reportrai3 : La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: l'attività dei magistrati onorar… - Internazionale : Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia cost… - xblunotte : RT @AGCarli: L'alluvione in #Germania ci ricorda l'urgenza della messa in sicurezza del territorio. Niente è più importante della vita dei… - SocietapertaNa : RT @crescoppola: Il governo media per l'aumento parziale dei limiti elettromagnetici. L'Italia potrebbe allinearsi agli standard europei p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia dei Coronavirus, l'Rt in Italia sale a 0,91. Speranza: "Per cambio colore e misure peserà di più tasso ospedal... la Repubblica