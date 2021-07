L' Inter di Inzaghi fatica nell' esordio a Lugano ma vince ai rigori

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Simoneesordisce con una vittoria sulla panchina dell': ai nerazzuri hanno rimontato due gol alla squadra di casa e poi si sono imposti aiaggiudicandosi la "Region Cup". Priva dei nazionali e di Sensi e Calhanoglu in permesso, i nerazzurri hanno schierato Dimarco in difesa, Nainggolan a centrocampo con Agoumè e Gagliardini e davanti i giovani Satriano e Pinamonti. La rimonta Nel primo tempo gli elvetici vanno a segno con Lovric e Facchinetti poi al 38mo D'Ambrosio accorcia di testa su corner di Dimarco. Al 54mo gra gol del primavera Satriano con una girata su ...

Advertising

FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - MarcoBarzaghi : Stasera a Lugano debutto ufficiale della nuova Inter di Inzaghi. In permesso Sensi che si sposa e Calhanoglu testim… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - infoitsport : Lugano-Inter 5-6 d.c.r., rimonta per Inzaghi | Radu decisivo ai rigori - infoitsport : L'Inter di Simone Inzaghi rimonta a Lugano -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

AGI - Simoneesordisce con una vittoria sulla panchina dell': a Lugano i nerazzuri hanno rimontato due gol alla squadra di casa e poi si sono imposti ai rigori aggiudicandosi la 'Lugano Region Cup' . ...Il Lugano è il primo ostacolo per l'di Simone, in occasione dell'amichevole che proietterà i nerazzurri verso la stagione 2021/2022. Elvetici in vantaggio di due reti al 35 , grazie alle realizzazioni di Lovric e ...L'ex bianconero Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di passionedelcalcio.it. Le sue parole: Il valzer degli allenatori ha coinvolto quasi tutte le squadre più blasonate.Prima uscita con vittoria per il nuovo corso dei nerazzurri in terra svizzera: sotto 2-0, i campioni d'Italia rimontano e si impongono ai tiri dal dischetto.