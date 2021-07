Lingua friulana: a bilancio oltre 19 milioni di euro (Di sabato 17 luglio 2021) “Con il nuovo Piano di politica linguistica per la Lingua friulana nei prossimi cinque anni daremo un forte impulso all’uso sociale della Lingua friulana e al suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna”. Lo afferma l’assessore alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del Pgpl per il quinquennio 2021-2025 proposto dall’Agenzia regionale per la Lingua friulana (Arlef). Si tratta di un piano che prevede una serie di interventi per oltre 22 milioni di ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 luglio 2021) “Con il nuovo Piano di politica linguistica per lanei prossimi cinque anni daremo un forte impulso all’uso sociale dellae al suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna”. Lo afferma l’assessore alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del Pgpl per il quinquennio 2021-2025 proposto dall’Agenzia regionale per la(Arlef). Si tratta di un piano che prevede una serie di interventi per22di ...

Telefriuli1 : L'assessore Roberti: 'Daremo un forte impulso all'uso sociale della lingua friulana e al suo sviluppo come codice l… - noordungp : RT @regioneFVGit: Friulano: oltre 22 mln per nuovo Piano politica linguistica. @Pier_Roberti: 'Nei prossimi 5 anni daremo un forte impulso… - regioneFVGit : Friulano: oltre 22 mln per nuovo Piano politica linguistica. @Pier_Roberti: 'Nei prossimi 5 anni daremo un forte im… - sandro14089901 : @EsercitoCrucian Cui isal chel paiaso chi ? Traduco per chi non capisce la lingua friulana: chi è questo pagliaccio? - Amigdalaintesta : @IostoconTarabas cussì (sia in lingua friulana, sia in dialetto udinese) -