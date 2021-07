Libero De Rienzo in Santa Maradona: l’amico che tutti avremmo voluto (Di sabato 17 luglio 2021) Nel film Santa Maradona, Libero De Rienzo rivelava di colpo il suo talento dando vita a Bart, amico di Stefano Accorsi e personaggio di culto per una generazione di spettatori. Per la generazione di spettatori nata fra gli anni Settanta e Ottanta, Libero De Rienzo è associato inevitabilmente al ruolo che, nel 2001, aveva rivelato per la prima volta il talento dell'attore napoletano, scomparso il 15 luglio 2021 a quarantaquattro anni d'età: Bartolomeo Vanzetti, detto Bart, coinquilino e amico del cuore dell'Andrea Straniero di Stefano Accorsi in Santa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 luglio 2021) Nel filmDerivelava di colpo il suo talento dando vita a Bart, amico di Stefano Accorsi e personaggio di culto per una generazione di spettatori. Per la generazione di spettatori nata fra gli anni Settanta e Ottanta,Deè associato inevitabilmente al ruolo che, nel 2001, aveva rivelato per la prima volta il talento dell'attore napoletano, scomparso il 15 luglio 2021 a quarantaquattro anni d'età: Bartolomeo Vanzetti, detto Bart, coinquilino e amico del cuore dell'Andrea Straniero di Stefano Accorsi in...

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - SmorfiaDigitale : Libero De Rienzo, l'indagine e il ritrovamento di polvere bianca in casa: luned ... - TheG_Ralpha : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… -