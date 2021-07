(Di sabato 17 luglio 2021) che unisce i due attori protagonisti del suo ultimoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolangelo Gelormini (@nicolangelogelormini) Unstruggente, dolorosissimo come quell’annuncio di ieri mattina. Svegliarsi una mattina e venire a conoscere una realtà indicibile, di una crudeltà indicibile. La perdita di un collega, di una persona che fino a qualche settimana prima aveva condiviso un tuo progetto, un tuo sogno. La perdita, soprattutto, di un amico, di un amico vero. L’improvvisa e prematura scomparsa diDeè stata ...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - radiosilvana : RT @MicheleRond: @radiosilvana @BarbaraRaval @ODG_CNOG Lunedì sarà effettuata l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo del bravo quan… - MicheleRond : @radiosilvana @BarbaraRaval @ODG_CNOG Lunedì sarà effettuata l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo del bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Nell'appartamento diDe, trovato morto a 44 anni, sono state rinvenute tracce di polvere bianca: i Ris le stanno analizzando. Argomenti trattatiDe: polvere bianca nell'appartamentoDe ...Cosa è accaduto giovedì sera nella casa romana diDe? E' quello che dovrà stabilire la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del l'attore napoletano, 44 anni , trovato privo di vita nella sua ...Libero De Rienzo, il regista dell'ultimo film: ricordo da brividi che unisce i due attori protagonisti del suo ultimo film ...Sarà affidato lunedì dai pm della Procura di Roma l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’attore Libero De Rienzo, 44 anni, trovato morto giovedì scorso nella sua abitazione in zona Madonna del ...