Libero De Rienzo | il giallo della morte | il corpo trovato dopo 24 ore dal decesso

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - repubblica : Libero De Rienzo, il produttore Pietro Valsecchi: 'Era un vero artista, avrebbe meritato di più' - clatraba : RT @gippu1: 'La Coppa dei Campioni che fine ha fatto?'. Un mio umile omaggio al personaggio della storia del cinema italiano di cui conosco… -

La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di Libero De Rienzo, trovato senza vita nella serata di giovedì 15 luglio nella sua abitazione di Roma. Secondo il medico legale, l'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto almeno 24 ore prima della ...'Io sono per il calcio nello stomaco. A dire che tutto va bene ci pensa già la tivù'. Così parlava Libero De Rienzo a proposito della sua professione, l'attore morto giovedì sera nella sua casa romana. Il suo corpo è stato trovato da un amico sul pavimento. De Rienzo è stato stroncato da un malore.