Libero De Rienzo | è giallo sulla morte | il corpo trovato 24 ore dal decesso | si farà l’autopsia

La morte di Libero De Rienzo potrebbe essere celata da un retroscena inaspettato. A fronte di questo sospetto la procura di Roma ha aperto un'indagine sulla sua morte; lunedì sarà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo dell'attore. Libero De Rienzo è stato trovato senza vita nella serata di giovedì 15 luglio, nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma. Il 44enne sarebbe stato stroncato da un infarto almeno 24 ore prima del ritrovamento del corpo. Nel fascicolo aperto adesso si procede ...

