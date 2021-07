Libero De Rienzo, chi è il padre dell’attore scomparso. È un volto noto della famosa trasmissione (Di sabato 17 luglio 2021) Libero De Rienzo è morto a 44 anni. L’attore è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di giovedì 16 luglio. A dare l’allarme un amico che non lo sentiva da qualche ora. L’attore nato a Napoli ma cresciuto a Roma, era sposato con la costumista Marcella Mosca e aveva due figli di 6 e 2 anni. Libero De Rienzo era stato il vincitore del David di Donatello nel 2002 come miglior attore non protagonista per il film ‘Santa Maradona’ di Marco Ponti. Nel film Fortpàsc di Marco Risi, aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021)Deè morto a 44 anni. L’attore è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di giovedì 16 luglio. A dare l’allarme un amico che non lo sentiva da qualche ora. L’attore nato a Napoli ma cresciuto a Roma, era sposato con la costumista Marcella Mosca e aveva due figli di 6 e 2 anni.Deera stato il vincitore del David di Donatello nel 2002 come miglior attore non protagonista per il film ‘Santa Maradona’ di Marco Ponti. Nel film Fortpàsc di Marco Risi, aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali ...

