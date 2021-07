L’ex protagonista di UeD ricoverato in ospedale: “Peggio di quello che pensavo” (Di sabato 17 luglio 2021) “Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”. Con questa breve didascalia L’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi deejay e influencer scrive sotto alla foto che lo ritrae su un letto d’ospedale. L’ex tronista ed ex corteggiatore (ha partecipato il dating show di Canale 5 in ben due stagioni) ricoverato in ospedale. Poco tempo prima aveva spiegato tra le Instagram Stories di essere rimasto vittima di quello che sembrava uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021) “Meglio diche poteva essere…diche. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”. Con questa breve didascaliadi Uomini e Donne e oggi deejay e influencer scrive sotto alla foto che lo ritrae su un letto d’tronista ed ex corteggiatore (ha partecipato il dating show di Canale 5 in ben due stagioni)in. Poco tempo prima aveva spiegato tra le Instagram Stories di essere rimasto vittima diche sembrava uno ...

