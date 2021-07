L'ex ministro attacca il 'libera tutti' di Johnson: 'La situazione è molto grave' (Di sabato 17 luglio 2021) Hunt ha detto al programma Bbc Radio 4 Today: "La spia non è gialla lampeggiante, è rossa lampeggiante. I pazienti degli ospedali Covid raddoppiano ogni due settimane. Ciò significa che entro la fine ... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) Hunt ha detto al programma Bbc Radio 4 Today: "La spia non è gialla lampeggiante, è rossa lampeggiante. I pazienti degli ospedali Covid raddoppiano ogni due settimane. Ciò significa che entro la fine ...

Advertising

marcodimaio : Solidarietà al Ministro degli Esteri @LuigiDiMaio per le minacce ricevute. Chi attacca i nostri rappresentanti, att… - globalistIT : - ienapriski : @alphx2 @AzzolinaLucia @la_kuzzo Appunto. Dov'è la critica all'attuale ministro? Non giochi con le parole con me. N… - Flavr7 : Dott. Amato DeMonte si affida a legale contro @BeaLorenzin e Ordine Medici ?? - fiorenzamarcel1 : RT @PiovascoRondo: Oggi #14luglio si ricorda l’attentato a Togliatti. All’epoca dei fatti 1948 ministro dell’interno era Scelba. Ecco Chi e… -