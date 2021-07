L’eutanasia è un diritto | così Cappato e Welby sono stati assolti Ecco le motivazioni della Corte d’Appello di Genova sul caso Trentini Superate le 100mila firme per il referendum

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 luglio 2021) “Il lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico risalente in cui lo scopo unico era tutelare ad ogni costo la vita intesa come bene sociale, va coniugato colad una vita dignitosa e colal rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito certamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo di dolore acutissimo e senza fine”. Questo il passaggio principale contenuto nellesentenza con cui ladi Appello di, il 28 aprile scorso, ha assolto ...