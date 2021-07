Le protezioni solari in polvere: cosa sono e come si usano (Di sabato 17 luglio 2021) . D’estate, specie se hai la pelle molto chiara, è assolutamente consigliato usare una protezione solare. Si sa infatti che l’esposizione al sole può essere causa non solo dell’invecchiamento della pelle, ma anche di malattie molto pericolose, some per esempio i melanomi. Le armi a nostra disposizione, per proteggere la pelle, sono molte e tra queste le ultime arrivate sono le protezioni in polvere. Questi particolari tipi di solari si distinguono dalle normali creme perché ricordano gli shampoo secchi. Svolgono una duplice funzione: da un lato servono da schermo contro i raggi ultravioletti, dall’altro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 luglio 2021) . D’estate, specie se hai la pelle molto chiara, è assolutamente consigliato usare una protezione solare. Si sa infatti che l’esposizione al sole può essere causa non solo dell’invecchiamento della pelle, ma anche di malattie molto pericolose, some per esempio i melanomi. Le armi a nostra disposizione, per proteggere la pelle,molte e tra queste le ultime arrivatelein. Questi particolari tipi disi distinguono dalle normali creme perché ricordano gli shampoo secchi. Svolgono una duplice funzione: da un lato servono da schermo contro i raggi ultravioletti, dall’altro ...

Advertising

Italianbirder : RT @p41_n4: Per gli amanti delle protezioni solari.. quelli che il sole c fa venire il cancro alla pelle.. - italiarialzat : RT @p41_n4: Per gli amanti delle protezioni solari.. quelli che il sole c fa venire il cancro alla pelle.. - p41_n4 : Per gli amanti delle protezioni solari.. quelli che il sole c fa venire il cancro alla pelle.. - actuallyn0name : RT @saria_mba: 'medici' su tik tok che fanno una divulgazione oscena, influencer su ig che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando quando… - archdb_ : RT @saria_mba: 'medici' su tik tok che fanno una divulgazione oscena, influencer su ig che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando quando… -