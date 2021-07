Le proposte dei giovani europei al tavolo dei leader del mondo (Di sabato 17 luglio 2021) All’interno del processo del G20, è presente lo Youth 20 (Y20), uno spazio di discussione che raccoglie le voci e le opinioni delle nuove generazioni provenienti dai paesi del G20 tramite i loro delegati. Lo Y20 ha l’obiettivo di dar voce alle loro istanze in merito a priorità in linea con le tematiche del G20. Così facendo, i giovani hanno modo di entrare direttamente nel processo del forum internazionale, sollecitando politiche che tengano in considerazione il loro punto di vista. Quest’anno la Presidenza del G20 è affidata all’Italia e la Young Ambassadors Society è l’associazione italiana che presiede lo Y20. Young Ambassadors Society è un’associazione ... Leggi su linkiesta (Di sabato 17 luglio 2021) All’interno del processo del G20, è presente lo Youth 20 (Y20), uno spazio di discussione che raccoglie le voci e le opinioni delle nuove generazioni provenienti dai paesi del G20 tramite i loro delegati. Lo Y20 ha l’obiettivo di dar voce alle loro istanze in merito a priorità in linea con le tematiche del G20. Così facendo, ihanno modo di entrare direttamente nel processo del forum internazionale, sollecitando politiche che tengano in considerazione il loro punto di vista. Quest’anno la Presidenza del G20 è affidata all’Italia e la Young Ambassadors Society è l’associazione italiana che presiede lo Y20. Young Ambassadors Society è un’associazione ...

Advertising

mvdonato : RT @Phastidio: Proposte di riordino del reddito di cittadinanza provenienti da Caritas italiana: molti spunti di riflessione e approfondime… - AlessandroMecch : RT @urziale: La pazienza è finita! Bisogna garantire la #sicurezza dei cittadini e l'incolumità dei nostri agenti di #polizia. Le proposte… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @danieledv79: Finora non vi ha dato ragione su nulla. Continuate con la fandonia dei due Mattei perché non avete né idee né proposte, se… - CarloSantaroni : RT @danieledv79: Finora non vi ha dato ragione su nulla. Continuate con la fandonia dei due Mattei perché non avete né idee né proposte, se… - danieledv79 : Finora non vi ha dato ragione su nulla. Continuate con la fandonia dei due Mattei perché non avete né idee né propo… -