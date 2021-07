Le Bestie di Satana, la verità dopo 23 anni: il movente dei delitti (Di sabato 17 luglio 2021) Le “Bestie di Satana” è stato un gruppo di satanisti omicidi della provincia di Varese, ma due autori pensano che non c’è niente di satanico nel movente. Le “Bestie di Satana” è stato un gruppo composto da 8 persone che furono responsabili di quattro delitti. A scoprirne l’esistenza nel 2004 fu Andrea Volpe, proprio uno dei membri, che fece i nomi dei suoi compagni Paolo Leoni, Nicola Sapone, Pietro Guerrieri, Mario Maccione, Marco Zampollo, Eros Monterosso e Massimiliano Magni. Il gruppo si macchiò di diversi delitti efferati, tra cui l‘omicidio di Fabio ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Le “di” è stato un gruppo di satanisti omicidi della provincia di Varese, ma due autori pensano che non c’è niente di satanico nel. Le “di” è stato un gruppo composto da 8 persone che furono responsabili di quattro. A scoprirne l’esistenza nel 2004 fu Andrea Volpe, proprio uno dei membri, che fece i nomi dei suoi compagni Paolo Leoni, Nicola Sapone, Pietro Guerrieri, Mario Maccione, Marco Zampollo, Eros Monterosso e Massimiliano Magni. Il gruppo si macchiò di diversiefferati, tra cui l‘omicidio di Fabio ...

