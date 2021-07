Advertising

SkySport : Lazio, Sarri ai tifosi: 'Se sento dire qualcosa contro Muriqi, caccio tutti'. VIDEO #SkySport #Lazio #Sarri #Muriqi - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Della storia della Lazio potrei parlare di mille episodi, quello a me più caro è quello di Tommaso Maestr… - EuropaLeague : ???? Lazio coach Maurizio Sarri ?? #UEL - Fprime86 : RT @SkySport: Lazio, Sarri ai tifosi: 'Se sento dire qualcosa contro Muriqi, caccio tutti'. VIDEO #SkySport #Lazio #Sarri #Muriqi https://… - ReTwitStorm_ita : RT @leggoit: Lazio, Sarri difende Muriqi e dice ai tifosi: «Se sento altre frasi contro di lui, svuoto la tribuna» -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

difende a spada tratta Muriqi nel ritiro dellaad Auronzo . E minaccia di cacciare i tifosi che lo attaccano dal campo sportivo dove si allena la squadra. Mauriziodifende Vedat ...DIRETTAAURONZO:SVELA I BIANCOCELESTIAuronzo è in diretta dalla località del Cadore, alle ore 18:30 di sabato 17 luglio : la prima amichevole della squadra biancoceleste si gioca, come ...La Lazio cerca un esterno d'attacco ed è divisa tra Brandt e Sarabia: come cambierebbe l'11 con uno o l'altro?La Lazio ha iniziato un nuovo progetto, una scelta un pò obbligata considerando l’addio forzato di Simone Inzaghi. La bandiera biancoceleste ha deciso di lasciare il club, non è riuscito a resistere a ...