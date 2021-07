Lazio | Raul Moro | Voglio diventare il nuovo Insigne di Sarri

(Di sabato 17 luglio 2021) AURONZO DI CADORE - Si prepara alla consacrazione,. Vuole spiccare il volo con la nuovadi. Ala giovane e di grande prospettiva, in ritiro si sta giocando tutte le carte in un ...

AURONZO DI CADORE - Si prepara alla consacrazione,Moro . Vuole spiccare il volo con la nuovadi Sarri. Ala giovane e di grande prospettiva, in ritiro si sta giocando tutte le carte in un modulo congeniale alle sue caratteristiche: "Mi sto ...MORO - Dopo l'allenamento mattutino di oggi,Moro è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Lo spagnolo ha fatto il punto della situazione sul ritiro di Auronzo di Cadore .Moro alla radio ufficiale biancoceleste '...AURONZO DI CADORE - Si prepara alla consacrazione, Raul Moro. Vuole spiccare il volo con la nuova Lazio di Sarri. Ala giovane e di grande prospettiva, in ritiro si sta giocando tutte le carte in un ...Raul Moro fa il punto direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo l'allenamento mattutino, il giovane attaccante della Lazio è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Channel.