L’allarme della direttrice di malattie infettive dell’Iss sulla variante Delta | «Gli over 60 che aspettano per il richiamo ora rischiano molto»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 luglio 2021) Gli ultimi dati non sono affatto incoraggianti. Il monitoraggio dell’indice di contagio indica un Rt vicino alla soglia di guardia 1. In aumento. Secondo Anna Teresa Palamara,del Dipartimento, bisogna prestare massima attenzione, bisogna stare in allerta: «Sicuramente la crescita dei contagi c’è e per questo dobbiamo correre a vaccinarci e non abbassare la guardia», spiega alla Stampa. Quello che più preoccupa adesso sono i quattro milioni e mezzo di italiani da 60 anni in su che non si sono ancora vaccinati o che sono coperti da una sola dose. Sono loro a rischiare di avere gravi ...