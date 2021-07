L'adesivo "Fuck you Greta" sull'auto tedesca sommersa per l'alluvione, ma è un falso (Di sabato 17 luglio 2021) L’auto tedesca è sommersa dall’acqua generata dalle alluvioni che in questi giorni hanno causato oltre 100 morti in Germania. Sul finestrino posteriore un adesivo recita “Fuck You Greta”. L’immagine sta circolando sui social, ma si tratta in realtà di un falso, come ammesso dallo stesso autore del fotomontaggio. Gli adesivi con l’insulto rivolto all’attivista Thunberg si erano effettivamente diffuso qualche anno fa in Germania, ma non era apposto sulla macchina catturata dalla foto in questione, scattata da David Young per l’agenzia stampa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) L’dall’acqua generata dalle alluvioni che in questi giorni hanno causato oltre 100 morti in Germania. Sul finestrino posteriore unrecita “You”. L’immagine sta circolando sui social, ma si tratta in realtà di un, come ammesso dallo stessore del fotomontaggio. Gli adesivi con l’insulto rivolto all’attivista Thunberg si erano effettivamente diffuso qualche anno fa in Germania, ma non era appostoa macchina catturata dalla foto in questione, scattata da David Young per l’agenzia stampa ...

L'adesivo "Fuck you Greta" sull'auto tedesca sommersa per l'alluvione, ma è un falso L'auto tedesca è sommersa dall'acqua generata dalle alluvioni che in questi giorni hanno causato oltre 100 morti in Germania. Sul finestrino posteriore un adesivo recita "Fuck You Greta". L'immagine s ...

