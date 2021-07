(Di sabato 17 luglio 2021) Lagli italiani: crollano leper ledopo l’avvertimento della Farnesina sui viaggi all’estero e di fronte al rischio di una nuova stretta per frenare l’impennata dei contagi nel nostro Paese. Secondo le stime della Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggio e turismo, nell’ultima settimana si è registrato un calo del 50% delle richieste di prenotazione sia per l’estero che per l’Italia. Il numero degli italiani che avevano deciso di fare leoltre confine era già esiguo, rispetto al periodo pre-pandemia: si tratta, ...

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - zazoomblog : La variante Delta spaventa calano le prenotazioni per le vacanze - #variante #Delta #spaventa #calano - Libero_official : Lo sfogo di #Solinas: 'Ancora una volta purtroppo la #Sardegna deve provvedere da sé'. Controlli sui turisti e chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta

molto contagiosa: perché?/ Carica virale 1.000 volte più alta VAIOLO DELLE SCIMMIE: QUALI SONO I SINTOMI? Ulteriori notizie sul vaiolo delle scimmie sono state fornite dal portale ..., meglio vaccino Pfizer o AstraZeneca?/ Studio: "Efficaci al 90% ma..." PFIZER E MODERNA NON TRASMESSI VIA LATTE MATERNO: "VACCINI SICURI PER L'ALLATTAMENTO" "I nostri risultati " sono ...La misura, annunciata lunedì sera dal presidente Emmanuel Macron per contrastare la diffusione della variante Delta, dovrebbe essere varata dal Consiglio dei ministri lunedì ...«Per il mese di agosto a Firenze le disdette negli hotel, a causa della variante Delta del Covid, si attestano tra il 15 e il 20%. Bisognerà poi capire quante nuove prenotazioni salteranno» ...