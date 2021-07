La Strega ha ufficialmente un nuovo portiere e Montipò sta per salutare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ufficialità è arrivata in serata. Alberto Paleari è ildel Benevento. Partito ieri da Genova, l’estremo difensore ha completato l’iter delle visite mediche ed apposto la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. L’ex Cittadella, già a disposizione di Fabio Caserta nel ritiro di Cascia, arriva in prestito con diritto di riscatto che si potrebbe tramutarsi in obbligo “Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Genoa per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Alberto Andrea Paleari. Il ...