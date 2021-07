La strana carovana degli Ultimi 20 del pianeta

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 17 luglio 2021) Quindi, passando per Roma, l’Aquila e Sulmona, arriverà a Milano a fine settembre per concludersi a S.Maria di Leuca. Prendere in considerazione, far conoscere e incontrare gli20 paesi vuol dire guardare al futuro della Terra e dei suoi abitanti, da un’altra prospettiva, significa andare alle radici dei drammi e contraddizioni che vive oggi la società umana. Dall’inizio di quest’anno, mentre in Italia iniziavano le riunioni del G20, dei Grandi della Terra, un gruppo di amici e compagni (come … Continua L'articolo proviene da il manifesto.