La squadra olimpica di San Marino in viaggio verso Tokyo (Di sabato 17 luglio 2021) SAN Marino - Il viaggio della squadra olimpica sammarinese per Tokyo è iniziato. Alle 8 di questa mattina gli atleti Gian Marco Berti, Alessandra Perilli, Paolo Persoglia e Arianna Valloni, ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 17 luglio 2021) SAN- Ildellasammarinese perè iniziato. Alle 8 di questa mattina gli atleti Gian Marco Berti, Alessandra Perilli, Paolo Persoglia e Arianna Valloni, ...

