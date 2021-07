La squadra olimpica di San Marino in viaggio verso Tokyo (Di sabato 17 luglio 2021) SAN Marino (ITALPRESS) – Il viaggio della squadra olimpica sammarinese per Tokyo è iniziato. Alle 8 di questa mattina gli atleti Gian Marco Berti, Alessandra Perilli, Paolo Persoglia e Arianna Valloni, accompagnati dai tecnici Luca Cainero e Luca Corsetti, dal fisioterapista Roberto Mangano e dall’attachè Valeria Faraone, sono partiti in direzione Roma Fiumiciono, dove nel pomeriggio è decollato il volo che li porterà a Tokyo per inseguire il sogno olimpico. Dall’aeroporto della Capitale è partito anche il tecnico Luca Di Mari mentre il lottatore Myles Amine raggiungerà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) SAN(ITALPRESS) – Ildellasammarinese perè iniziato. Alle 8 di questa mattina gli atleti Gian Marco Berti, Alessandra Perilli, Paolo Persoglia e Arianna Valloni, accompagnati dai tecnici Luca Cainero e Luca Corsetti, dal fisioterapista Roberto Mangano e dall’attachè Valeria Faraone, sono partiti in direzione Roma Fiumiciono, dove nel pomeriggio è decollato il volo che li porterà aper inseguire il sogno olimpico. Dall’aeroporto della Capitale è partito anche il tecnico Luca Di Mari mentre il lottatore Myles Amine raggiungerà ...

